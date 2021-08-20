NATO'dan Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Jens Stoltenberg, Afganistan'dan tahliyeler için Türkiye, ABD ve İngiltere'nin devrede olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Öncelikli konularının Afganistan'dan tahliyeler olduğunu kaydeden Stoltenberg "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum'' dedi.



NATO Genel Sekreteri, dünyanın gözünün Afganistan'da olduğunu ifade ederek ''Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyiz'' şeklinde konuştu.