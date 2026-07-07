NATO’dan Ankara’da 50 milyar doları aşan savunma hamlesi

Reuters’a konuşan bir NATO yetkilisi, forumda açıklanan anlaşmaların toplam değerinin en az 50 milyar dolar olduğunu, ancak kesin rakamın hala hesaplandığını söyledi.

Forum kapsamında açıklanan anlaşmalar arasında erken uyarı uçakları, hava savunma sistemleri, füze üretimi, yüksek irtifa gözetleme İHA’ları ve stratejik nakliye kapasitesine ilişkin adımlar öne çıktı.

İsveçli savunma şirketi Saab, NATO’nun 10 adede kadar GlobalEye havadan erken uyarı ve kontrol uçağı alımı için resmi müzakerelere başlayacağını duyurdu.

ABD’li Lockheed Martin ile Alman savunma şirketi Rheinmetall ise ATACMS füzelerinin Almanya’da ortak üretimi için mutabakat zaptı imzaladı. Bu adımın, kısa menzilli balistik füze ATACMS’in ABD dışında ilk kez üretilmesinin önünü açabileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michael Duffey, Washington’un ayrıca Lockheed Martin üretimi gelişmiş PAC-3 hava savunma füzeleri için Avrupa’da bir bakım tesisi kuracağını açıkladı. Duffey, füzenin ABD dışında üretilmesi seçeneğinin de dışlanmadığını, ancak bakım tesisinin nerede kurulacağının henüz netleşmediğini söyledi.

RUTTE: ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyelerinin Northrop Grumman üretimi MQ-4C Triton yüksek irtifa gözetleme İHA’larından beş adede kadar satın alacağını bildirdi. Norveç, Finlandiya, Almanya ve Danimarka’nın alım için niyet mektubu imzaladığı aktarıldı.

Rutte ayrıca NATO’nun Airbus A400M nakliye uçaklarından oluşan stratejik hava nakliye filosu kuracağını ve mevcut A330 MRTT tanker ve nakliye uçağı filosunu bir uçakla genişleteceğini açıkladı.

Rutte ayrıca “savunma sanayi devrimi” çağrısı yaptı. Rusya’nın büyük ölçekli askeri harcamalarına, Çin, Kuzey Kore ve İran’dan gelen tehditlere dikkat çeken Rutte, NATO’nun zaman kaybetme lüksü olmadığını söyledi.

UZAY ALANINA İLİŞKİN ANLAŞMALAR

Forumda uzay alanına ilişkin bir anlaşma da duyuruldu. Alman roket şirketi Isar Aerospace, Kanada merkezli Maritime Launch Services ile Spectrum roketi için Kanada’nın doğusundaki Spaceport Nova Scotia’da özel bir fırlatma rampası inşa edilmesi ve kullanılması konusunda sözleşme imzaladı.