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NATO'dan Ankara'ya teşekkür mesajı

09.07.2026 14:59

NATO'dan Ankara'ya teşekkür mesajı
Sosyal Medya

NATO'nun X hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler, Ankara" ifadeleri kullanıldı.

NTV - Haber Merkezi
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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından NATO'nun resmi sosyal medya hesabından "Teşekkürler, Ankara" mesajı paylaşıldı.

Ankara'da iki gün süren NATO Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür mesajı yayımlandı.

 

NATO'nun X hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler, Ankara" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medya

İttifakın resmi hesabından yapılan bu paylaşım zirvenin kapanış mesajı oldu.

ANKARA'YI SİMGELEYEN İKİ FOTOĞRAF

 

NATO'nun paylaşımında, zirveye ev sahipliği yapan Ankara'yı simgeleyen iki fotoğraf yer aldı.

 

Görsellerden birinde Türk Yıldızları'nın gösterisi sırasında Ankara semalarında kırmızı ve beyaz duman izleri bırakan savaş uçakları ile bir cami yer alırken, diğerinde zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi görüldü.

 

Ankara, NATO liderler zirvesine ev sahipliği yaparken, ittifakın resmi hesabından yapılan bu paylaşım zirvenin kapanış mesajı oldu.

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