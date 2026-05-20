NATO’dan Avrupa ordusu çıkışı. "Saçma ve çelişkili olur"

Brüksel’de düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrası konuşan Dragone, her ülkenin yalnızca kendi ulusal ordusuna sahip olduğunu ve bu orduların NATO’ya kuvvet sağlayıcı olarak katkı sunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’nin NATO’dan bağımsız ayrı bir askeri yapı kurmasının gerçekçi olmadığını savunan Dragone, “Avrupa Birliği’ni NATO’nun Avrupa sütunu olarak görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA SAVUNMA ÜRETİMİNİ HIZLANDIRMALI"

Dragone, Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini de vurgulayarak, savunma sanayiine üretimi hızlandırma çağrısı yaptı. Avrupa’daki güvenlik ortamının “son derece gergin” olduğunu söyleyen Dragone, “Savaşta değiliz ama barışta da değiliz.” dedi.

"ABD ’NİN ASKER ÇEKMESİ NATO'NUN PLANINI ETKİLEMEZ"

Toplantıda konuşan Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich ise Avrupa ülkelerinin savunma kabiliyetlerini geliştirmesi halinde ABD’nin kıtadaki askeri varlığını azaltabileceğini söyledi.

Grynkewich, ABD’nin Almanya’da konuşlu yaklaşık 5 bin askeri geri çekme planının NATO’nun savunma planlarını etkilemeyeceğini savundu. ABD’li komutan, müttefiklerin kapasitesi arttıkça Washington’un Avrupa’daki bazı askeri yeteneklerini başka küresel önceliklere kaydırabileceğini ifade etti.