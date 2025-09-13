NATO'dan "Doğu Muhafızlığı" görevi: Tüm sınır ülkelerini kapsıyor

Rusya'nın çarşamba günü, Polonya hava sahasını ihlalinin ardından başlayan gerilim devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, olayda kasıt olup olmadığıyla ilgili değerlendirmenin sürdüğünü söyledi. Kasıt olsa da olmasa da bunun kabul edilemez olduğunu belirtti ve NATO'nun, "Doğu Muhafızlığı" görevi başlattığını duyurdu.



Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Alexus Grynkewich, yeni görevin, savumanın güçlendirileceği esnek bir operasyon olduğunu söyledi. Amerikalı General, görevin Baltık ülkelerinden Romanya ve Bulgaristan'a kadar NATO'nun bütün doğu kanadını kapsadığını belirtti.



Yeni görev gücü, hava ve kara unsurlarının birleşiminden oluşuyor. Rutte, İngiltere, Fransa, Almanya ve Danimarka'nın katkı sağladığını, diğer ülkelerin de katılacağını söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri de, Rusya'ya karşı Avrupa'dan yükselen seslere katıldı. Amerikalı Temsilci, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Polonya hava sahasının ihlalini "alarm verici" olarak niteledi.

