NATO'dan Ermenistan'la işbirliğini artırma planı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Şekerinska, Ermenistan’a yaptığı ziyaret sırasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başta olmak üzere, ülkenin üst düzey siyasi ve askeri yetkilileriyle bir araya geldi.

NATO–Ermenistan ortaklığının giderek güçlendiğini vurgulayan Şekerinska, görüşmelerde NATO–Ermenistan ilişkileri, Ermenistan–Azerbaycan normalleşme süreci ve Karadeniz bölgesinde istikrarın sağlanmasında NATO’nun rolü ele alındı.

ERMENİSTAN ORDUSUNA NATO DESTEĞİ

Şekerinska, NATO ile Ermenistan arasındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığını belirterek, bu ortaklığın Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunu, savunma ve güvenlik kurumlarında iyi yönetişimin güçlendirilmesini ve savunma eğitimi alanındaki işbirliğini kapsadığını açıkladı.

NATO’nun Ermenistan’la ilişkilerinin karşılıklı mutabakata ve ortak çıkarlara dayandığını vurgulayan Şekerinska, siyasi diyalog ve pratik işbirliğinin daha da derinleştirilmeye hazır olunduğunu söyledi.

KFOF VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ

Şekerinska ayrıca, NATO–Ermenistan arasındaki bilimsel işbirliğine dikkat çekti ve Ermeni askerlerinin Kosova’daki NATO öncülüğündeki KFOR görevindeki profesyonelliğini övdü.

BARIŞ SÜRECİNE AÇIK DESTEK

NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Ağustos ayında Washington’da imzalanan Ortak Bildiri’yi ve Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanları tarafından barış anlaşmasının paraflanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve barış gündeminin gecikmeden hayata geçirilmesinin, yalnızca Güney Kafkasya için değil, geniş Avro-Atlantik güvenliği açısından da hayati önem taşıdığını vurguladı.