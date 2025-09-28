NATO'dan İHA duvarı projesi | Lavrov: Saldırıya karşılık veririz

Kuzey ve Doğu Avrupa'da son dönemde yaşanan dron paniği, NATO üyesi ülkeleri harekete geçirdi.



İttifakın doğu kanadındaki Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Savunma Bakanları, Avrupa hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere karşı toplantı gerçekleştirdi.



Toplantı sonrası yapılan açıklamada Rusya'ya karşı somut eylemlere geçilmesi konusunda karar alındığı paylaşıldı.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından duyurusu yapılan "Doğu Kanadı Gözetimi" ve İHA duvarı projeleri için adım atılacağı aktarıldı.



Projede en önemli önceliğin, etkili bir İHA tespit sistemi olduğu belirtildi.

LAVROV: SALDIRIYA KARŞILIK VERİRİZ



Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletleri ve NATO'yu, Rusya hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı ihtimaline karşı uyardı.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Lavrov, "2022'deki sınırlara dönülmesi mümkün değil" dedi. Bunu bekleyenlerin siyasi bir körlük yaşadığını öne sürdü.



Danimarka hava sahası geçtiğimiz hafta boyunca 3 kez şüpheli dronlarla ihlal edildi.



Pazartesi başkent Kopenhag'taki ana havaalanının üstünde uçan dronlar, üç gün sonra da Alborg havaalanının üzerinde görüldü. Olayın ardından uçuşlar askıya alındı.



Dronları kimin gönderdiği henüz belirlenemedi. Rusya şüphesi olsa da Moskova iddiaları reddediyor.



Rus savaş uçakları geçen hafta Estonya hava sahasını ihlal etmişti.

"FİLİSTİNLİLERİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİNİN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ"

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuşan Lavrov, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik saldırılarını kınadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Ancak Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesinin ve terör saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Filistin çocukları saldırılar ve açlık nedeniyle ölüyor, hastane ve okullar yıkılıyor, yüz binlerce insan evsiz kalıyor. Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planlarının da hiçbir gerekçesi yok. Aslında dünya, Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin BM kararlarını gömmeyi amaçlayan bir tür darbe girişimiyle karşı karşıya."