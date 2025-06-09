NATO’dan “kuantum sıçraması” çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakı Rusya'ya karşı koruyan hava ve füze savunmasında yüzde 400 artış da dahil olmak üzere savunma kapasitelerinde “kuantum sıçraması” çağrısında bulundu.

Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.



Yapılan açıklamaya göre Rutte, Londra'daki Chatham House düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, “Ukrayna'da Rusya'nın yukarıdan nasıl terör estirdiğini görüyoruz, bu nedenle gökyüzümüzü koruyan kalkanı güçlendireceğiz. İnandırıcı bir caydırıcılık ve savunmanın sürdürülebilmesi için NATO'nun hava ve füze savunmasında yüzde 400'lük bir artışa ihtiyacı var" dedi.



Rutte, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde bile tehlike ortadan kalkmayacak. Savunma planlarımızı tam olarak uygulayabilmek için daha fazla güce ve kabiliyete sahip olmalıyız. Ordularımızın ayrıca binlerce zırhlı araca ve tanka, milyonlarca top mermisine daha ihtiyacı var.”

TRUMP, BÜTÇE ARTIŞI İÇİN BASKI YAPIYOR



Rutte'nin yorumları bu ay Hollanda'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ittifak üyelerine askeri bütçelerinde büyük bir artış ilan etmeleri için baskı yapıyor.



Trump NATO üyelerini savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarmaya zorluyor.



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta Brüksel'de yaptığı açıklamada, müttefiklerin yüzde 5 hedefi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ve bunun Lahey'deki zirvede resmileştirilebileceğini söyledi.



Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasından bu yana NATO üyeleri savunma kapasitelerini güçlendirmek için çabalıyor.



İngiltere geçen hafta, Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı ülkeyi yeniden silahlandırmak için 12 nükleer güçle çalışan saldırı denizaltısı ve altı mühimmat fabrikası inşa etmeyi planladığını açıkladı.