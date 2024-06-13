NATO'dan müttefiklere Ukrayna'ya 40 milyar euro destek önerisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece yıllık en az 40 milyar euroluk askeri destek sağlamalarını içeren bir mali taahhüt önerdiğini bildirdi.

NATO'dan müttefiklere Ukrayna'ya 40 milyar euro destek önerisi

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısının ilk gün oturumlarının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Ana gündemin 'nın desteklenmesi olduğunu belirten Stoltenberg, "Yarın bakanların, Ukrayna'ya yönelik NATO güvenlik yardımı ve eğitim planı üzerinde anlaşmaya varmalarını bekliyorum." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri desteğin tamamına yakınının NATO müttefikleri tarafından sağlandığını, yeni planın bu desteği sağlam bir zemine oturtarak, öngörülebilirlik kazandıracağını vurguladı.

Müttefiklerin Ukrayna'ya yıllık askeri desteğinin 40 milyar euro civarında olduğunu belirten Stoltenberg, bu miktarı asgari ölçüt belirleyerek, Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu sürece sağlanmasını önerdiğini söyledi.

Stoltenberg, bugün toplantıda NATO-Ukrayna innovasyon işbirliği programının da onaylandığını ve müttefiklerin Polonya'da NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi (JATEC) kurulmasına hazırlıklarını kaydetti.

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