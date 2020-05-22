NATO'dan Rusya'ya 'Açık Semalar Anlaşması'na uyma çağrısı

Brüksel'de konuyu görüşmek için toplanan NATO Kuzey Atlantik Anlaşması'nın ardından Genel Sekreter Jens Stoltenberg yazılı açıklama yaptı.



Stoltenberg, NATO müttefiklerinin uluslararası silahların kontrolü ve silahsızlanmanın korunmasına güçlü bir şekilde bağlı olmaya devam ettiğini belirterek, "Açık Semalar Anlaşması'na üye tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğu konusunda hemfikiriz. NATO müttefikleri anlaşma maddelerini tam olarak yerine getirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.



Rusya'nın bir süredir anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğine ve Kaliningrad ve Gürcistan'da uçuş kısıtlamalarına gittiğine işaret eden Stoltenberg, "Rusya'nın anlaşmayı seçici bir şekilde uygulaması, anlaşmanın Avro-Atlantik bölgesinde güvenlik ve istikrara sağladığı önemli katkıları zedelemiştir." açıklamasında bulundu.



"RUSYA ANLAŞMAYA GERİ DÖNMELİ"



Stoltenberg, NATO üyelerinin 2014 Zirvesi'nden bu yana Moskova yönetimine anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğunu, müttefiklerin Rusya'yla bu konuda farklı şekillerde irtibat kurduğunu kaydetti.



ABD'nin Rusya anlaşmaya uymadığı için çekilme kararı aldığını aktaran Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'nın anlaşmaya dönmesi için çağrılarını yinelediğini kaydetti.



Stoltenberg, üyelerin NATO-Rusya Konseyi vasıtasıyla şeffaflığı artırmak ve riski azaltmak için diyaloğa hazır olduğunu belirterek, "Rusya'nın davranışları müsaade ettiği müddetçe Moskova yönetimiyle yapıcı ilişkiler yürütmeyi arzuluyoruz." mesajını verdi.



NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamasının ardından toplanma kararı almıştı.



Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.



Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.