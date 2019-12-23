NATO'dan Rusya'ya diyalog çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "doğru şartlar halinde" Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, zorlu ilişkilerde diyaloğun önemli olduğunu vurguladı.



Stoltenberg, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, "Görüşmenin, görüşmemekten daha iyi olduğuna ve oturup konuşabileceğimize inanıyorum" dedi. Rusya'nın NATO'nun en büyük komşusu olduğunu belirten Stoltenberg, "Rusya orada kalıcı ve bizler de daha iyi bir ilişki için çaba göstermeliyiz" diye konuştu.



Stoltenberg, ilişkiler gelişmese bile Rusya ile olan bu zorlu ilişki halini de yönetebilmeleri gerektiğini vurguladı.



NATO ile Moskova yönetimi arasındaki ilişkiler Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'ya ait olan Kırım yarımadasını ilhak etmesinin ve Ukrayna'nın doğusundaki silahlı ayrılıkçıları desteklemeye başlamasının ardından gerilmişti.



Soğuk Savaş döneminde Batılı müttefiklerin Sovyetler Birliği'ne karşı ortak bir savunma anlaşması olarak 1949'da kurduğu NATO, Rusya'nın özellikle son yıllarda bölgedeki siyasi ve askeri ağırlığını artırma çabasından rahatsız.