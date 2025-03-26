NATO’dan Rusya’ya sert çıkış: “Yıkıcı bir karşılık vereceğiz”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, transatlantik bağın önemine vurgu yaparak, Avrupa veya Kuzey Amerika’nın tek başına hareket edemeyeceğini, küresel güvenlik tehditlerinin buna izin vermeyecek kadar büyük olduğunu ifade etti.



Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, Polonya ve Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya ve Litvanya) savunma harcamalarını artırdı ve askeri eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu ülkeler, Moskova’nın bir sonraki hedef olabileceğinden endişe duyuyor. NATO'nun 5. Maddesi gereği, herhangi bir üye ülkeye yönelik saldırı, tüm ittifaka yapılmış sayılıyor.

“MESAJIN PUTİN İÇİN NET OLMASI GEREKİYOR”

Varşova'da yaptığı basın toplantısında konuşan Rutte, "Birileri yanlış bir hesap yaparak Polonya'ya veya başka bir müttefike saldırabileceğini düşünüyorsa, NATO'nun tüm gücüyle karşılık vereceğini bilmeli. Tepkimiz yıkıcı olacaktır. Bu mesajın Vladimir Vladimiroviç Putin ve bizi tehdit etmeyi düşünen herkes için çok net olması gerekiyor" dedi.



Öte yandan Avrupa ülkeleri, Rusya ile Ukrayna arasında ABD girişimleriyle devam eden barış müzakerelerinde dışlanmış hissediyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Dürüst olalım, bu müzakereler üzerindeki etkimiz, en hafif tabirle, sınırlı" ifadelerini kullandı.



Tusk ayrıca NATO’nun ve Polonya’nın, öngöremediği senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Jeopolitik durum gözlerimizin önünde değişirken, NATO'nun Polonya’yı her kritik durumda savunmaya mecbur olduğunun teyit edilmesi bizim için son derece önemli" dedi.

“KAFANIZDA SORULAR OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Rutte, Varşova’da bir üniversitede yaptığı konuşmada ise Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin önemine değindi. "Transatlantik bağın gücü ve ABD’nin Avrupa güvenliğine olan bağlılığı konusunda sorular olduğunu biliyorum" diyen Rutte, ABD’nin Avrupa ülkelerinden kendi savunmalarına daha fazla katkıda bulunmasını beklediğini belirterek, "Ne Avrupa ne de Kuzey Amerika, bu süreçte tek başına hareket edebilir. Küresel güvenlik tehditleri, kimsenin bu yükü tek başına taşıyamayacağı kadar büyük" ifadelerini kullandı.

RUSYA VE UKRAYNA’DAN “İHLAL” SUÇLAMALARI

Öte yandan, Ukrayna ve Rusya, birbirlerini ABD'nin aracılık ettiği enerji saldırılarına yönelik ateşkesi ihlal etmekle birbirlerini suçladı.



ABD, Salı günü Ukrayna ve Rusya ile ayrı ayrı anlaşmalar yaparak, tarafların Karadeniz’de ve birbirlerinin enerji altyapısına yönelik saldırılarını durdurmalarını öngören bir mutabakat duyurmuştu. Ancak Moskova ve Kiev’den gelen açıklamalar, tarafların hâlâ uzlaşmaktan uzak olduğunu gösterdi.



Kremlin, 18 Mart'tan bu yana enerji tesislerine yönelik saldırılara ara verdiğini iddia etse de, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, o tarihten bu yana Rusya’nın sekiz Ukrayna enerji tesisini hedef aldığını açıkladı.

