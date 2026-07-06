NATO'dan tarihi zirve öncesi paylaşım. "Ankara'ya hoş geldiniz"

NATO, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek tarihi zirve öncesinde resmi sosyal medya hesabından Türkiye 'nin başkentini tanıtan bir video paylaştı.

"Ankara'ya hoş geldiniz" ifadeleriyle paylaşılan videoda, "Bu hafta Türkiye'nin başkentinde bir araya gelecek 32 NATO lideri öncesinde 2026 NATO Zirvesi'nin ev sahibi Ankara'yı tanıyın." denildi.

Videoda Ankara'nın tarihi ve kültürel noktalarına yer verilirken, zirveye ev sahipliği yapacak başkentin özellikleri de tanıtılıyor.

Videoda yer alan ifadeler ise şöyle:

"Tarih, kültür, diplomasi ve güçlü savunma endüstrisinin bir araya geldiği Türkiye'nin kalbi Ankara'ya hoş geldiniz. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, Akdeniz ile Karadeniz arasındaki Türk Boğazları'ndaki deniz ulaşımını kontrol etmesi sayesinde küresel güvenlik, ticaret ve bağlantısallık açısından benzersiz bir konuma sahip.

Geçmişte birçok Anadolu medeniyetine ev sahipliği yapan Ankara, bugün zengin müzeleri, saygın üniversiteleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'e ev sahipliği yapıyor. Atatürk, Ankara'yı merkezi ve stratejik konumu nedeniyle başkent olarak seçti.

Şehri gezerken acıktınız mı? O halde, ince ve çıtır yapısıyla ünlü Ankara simidini mutlaka deneyin. Hareket halindeyken tüketmek için ideal olan bu lezzet, kentin simgelerinden biri.

Ancak Ankara, yalnızca tarihi ve sokak lezzetleriyle öne çıkmıyor. Kent, Türkiye'nin en büyük savunma sanayii şirketlerine ev sahipliği yapıyor ve askeri mühendislik ile ileri teknoloji alanlarında önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Türkiye, 1952 yılında NATO'ya katıldı ve o tarihten bu yana İttifak içinde aktif rol üstleniyor. İttifakın ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, NATO'nun ortak savunmasına önemli katkılar sağlıyor.

Bu yılki NATO Zirvesi de Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Ankara'ya hoş geldiniz!"

NATO Liderler Zirvesi'ne 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor. Zirvenin gündeminde savunma harcamaları, Ukrayna'ya destek, Avrupa güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıkların öne çıkması bekleniyor.