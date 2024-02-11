NATO'dan Trump'a yanıt: Güvenliğimize zarar verir

NATO, Trump'ın ittifaka yönelik "Rusya'yı az para ödeyen ülkelere saldırmaya teşvik edeceğim" açıklamasına yanıt verdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Müttefiklerin birbirlerini savunmayacağı yönündeki her türlü iddia, tüm güvenliğimize zarar vermektedir" dedi.

NATO'dan Trump'a yanıt: Güvenliğimize zarar verir

'nin tartışmalı eski başkanı 'ın bazı ülkelerini hedef alan sözlerine ittifaktan yanıt geldi. 

Trump, seçim kampanyası sırasında, 'yı, "çok az ödeme yapan NATO müttefiklerine saldırmaya teşvik edeceğini" söylemişti.

Eski başkan ayrıca Rusya'yla Şubat 2022'de başlayan savaşta kendini savunan 'ya yardım konusunda ve ABD'nin gerektiğinde savunmayı taahhüt ettiği 31 uluslu ittifak NATO'nun varlığı konusunda kuşkularını dile getirmişti.

Beyaz Saray bu sözleri "dehşet verici" olarak yorumlarken NATO'dan da "güvenlik" açıklaması geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefiklerin birbirlerini savunmayacağı yönündeki her türlü iddia, ABD'ninki de dahil olmak üzere, tüm güvenliğimize zarar vermekte, Amerikalı ve Avrupalı askerleri daha fazla riske sokmaktadır" dedi. 

Stoltenberg ayrıca "NATO'ya yönelik herhangi bir saldırıya, birleşik ve güçlü şekilde karşılık verileceğini" söyledi.

Trump: Rusya'yı az ödeme yapan NATO ülkelerine saldırtacağım

Trump: Rusya'yı az ödeme yapan NATO ülkelerine saldırtacağım

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