NATO'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: "Türkiye'nin yanındayız"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, açıklamada bulundu. Rutte, TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" dedi.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, silahlı ve bombalı terör saldırısı düzenlendi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaptığı açıklamada, TUSAŞ yerleşkesine yapılan saldırı karşısında "ittifakın müttefiki Türkiye'nin yanında yer aldığını" söyledi.
Rutte açıklamasında terör saldırısını kınayarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri derin endişe yaratıyor. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ
Rutte açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rutte bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını iletti.
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