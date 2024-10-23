NATO'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: "Türkiye'nin yanındayız"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaptığı açıklamada, TUSAŞ yerleşkesine yapılan saldırı karşısında "ittifakın müttefiki Türkiye'nin yanında yer aldığını" söyledi.

Rutte açıklamasında terör saldırısını kınayarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri derin endişe yaratıyor. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Rutte açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Rutte bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını iletti.