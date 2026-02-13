NATO'dan Ukrayna için 35 milyar dolarlık ek askeri yardım taahhüdü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.



NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.



Bugün düzenlenen oturumların diğerlerinden çok daha farklı olduğuna işaret eden Rutte, müttefiklerin 2025'teki Lahey Zirvesi'ndeki taahhütlerini yerine getirmeye başladığını, bunların somut kanıtlarının görüldüğünü dile getirdi.

Rutte, İttifak'ın içinden geçtiği zihniyet değişimi doğrultusunda ABD nükleer ve konvansiyonel varlığını sürdürürken Avrupa'nın daha fazla rol üstlenmesiyle daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Müttefikler daha fazla yatırım yaparken, artan talebin artan arzla karşılanmasının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Rutte, İttifak genelinde daha fazla hava savunma sistemi, daha fazla mühimmat ve daha güçlü tedarik zincirlerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Rutte Ukrayna'nın savunmasına ilişkin "Müttefikler birlik içindedir. Ukrayna'ya destek konusunda da müttefik topraklarının her karışını savunma konusunda da birlik içindeyiz." dedi.

HEGSETH SORUSU

ABD heyetine Savunma Bakanı Pete Hegseth yerine Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby'nin başkanlık etmesiyle ilgili bir soru üzerine Rutte, söz konusu kişinin "Pentagon'daki en kıdemli üçüncü kişi" olduğunu belirterek, ABD'nin NATO ittifakına bağlı olduğunun altını çizdi.

“BUGÜN DAHA İYİ BİR DURUMDAYIZ”



Rutte, Grönland üzerinden yaşanan İttifak içi tartışmalarla ilgili soru üzerine, NATO'nun demokrasiler ittifakı olarak her zaman uzlaşının ve ilerlemenin yolunu bulduğunu vurguladı.

Zihniyet dönüşümünden geçildiğini dile getiren Rutte, şunları kaydetti:

“Güçlü bir NATO'ya ihtiyaç var ancak NATO, Avrupalılar daha fazla liderlik rolü üstlendiğinde daha güçlü olur. Tam olarak da bunu yapıyorlar. Böylece ABD, Asya-Pasifik gibi, batı yarım küre gibi ilgilenmesi gereken diğer bazı konularla da ilgilenebiliyor. Avrupa'da güçlü bir nükleer ve konvansiyonel varlığını da sürdürüyor. Bu da İttifak'ı çok daha güçlü hale getirecek. Bu yüzden bence bugün bir veya iki yıl öncesine göre çok daha iyi durumdayız.”