Reuters haber ajansının 4 üst düzey NATO diplomatına dayandırdığı habere göre, NATO bu yıl muharebe yetkinlik alanları içine uzayı da katmayı amaçlıyor.



Habere göre kararın arkasında, ABD ordusuna uzay kuvvetleri kurma talimatı veren ABD Başkanı Donald Trump'ı, NATO'nun kabiliyetlerinin güncel ve yeni tehditlerle mücadele edebileceğine ikna etme ihtiyacı yatıyor.



Kararın Trump'ın da katılması beklenen ve Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak olan NATO zirvesinde alınması bekleniyor. Karar, savaşların sadece karada, havada, denizde veya bilgisayar ağlarında değil uzayda da yürütebileceğini resmi olarak tanıyacak. Habere göre konuyla ilgili teknik tartışmalar devam ediyor.