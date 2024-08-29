NATO içinde uzun menzilli füze çağrısı: "Rus topraklarında kullanılsın"

Ukrayna'nın Kursk'taki sınır ötesi operasyonu devam ederken, NATO ülkeleri uzun menzilli füzeleri kullanabilmesi için Kiev'e izin verilmesini istiyor.



NATO ülkeleri, NATO-Ukrayna konseyinin çarşamba günü Brüksel'de toplanması sırasında AFP'ye yaptığı açıklamalarda bulundu.

Özellikle uzun menzilli füzeler olmak üzere, Batılı müttefikler tarafından sağlanan silahların Ukrayna tarafından kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunuldu.



AFP, hangi ülkelerin talepte bulunduğuna dair bilgi paylaşmadı.

MOSKOVA'NIN SALDIRILARI KINANDI



NATO ülkeleri, resmi bir açıklamada, bu hafta Ukrayna genelinde gerçekleşen ve "ayrım gözetmeyen" ağır Rus saldırılarını kınadı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipman ve mühimmatı sağlamaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uzun menzilli füze kullandığına dikkat çekerek, Kiev'in de saldırılara aynı şekilde cevap vermesi gerektiğini savundu.

RUS TOPRAKLARINDA BATI SİLAHLARI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de dünkü açıklamasında uzun menzilli füzelerin Rus toprağına saldırıda kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı.



ABD başta olmak üzere Ukrayna'nın Batılı müttefikleri, bu tür hamlelerin Kremlin'le gerginliği tırmandıracağını savunarak, doğrudan Rus toprağına saldırılara izin vermiyor.