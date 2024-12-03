NATO'dan Putin'e Kuzey Kore çıkışı: "Sonsuza dek sona erdirebiliriz"

NATO Genel Sekreteri Martk Rutte, Brüksel'de iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın "kritik kışa" girdiğini söyleyen Rutte, "Rusya'nın saldırganlığı azalma işareti göstermiyor" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın ve NATO'nun kararlılığını kırabileceğini sandığını ama yanıldığını dile getirdi.



Rutte, "Putin, Ukrayna'yı deneysel füzelerinin test alanı olarak kullanarak ve Kuzey kore birliklerini yasa dışı savaşında konuşlandırarak söylemlerini ve pervasız eylemlerini arttırıyor" diye konuştu.



Ukrayna'yı desteklemek için "daha fazla şey" yapma çağrısında bulunan NATO şefi, şunları söyledi: "Ukrayna'ya yardım etmek bizim görevimiz ve bunu yapmak güvenlik çıkarlarımıza uygun, bu nedenle kararlı desteğimizi sürdürmeliyiz. Ukrayna'nın müzakere masasında elini güçlendirerek Rus saldırganlığını Ukrayna'da sonsuza dek sona erdirebiliriz."



Rutte, konuşmasının devamında, "Rusya ve Çin, geçtiğı̇miz yıllarda sabotaj, siber saldırı, dezenformasyon ve enerji şantajı yoluyla ülkelerimizi istikrarsızlaştırmaya çalışarak bizi korkutmaya çalıştı. Bu eylemlerin hiçbiri bizi Ukrayna'yı desteklemekten veya kendi savunmamızı daha güçlü hale getirmekten caydırmayacak" ifadelerini kullandı.



Genel Sekreter, NATO müttefiklerinin, daha fazla istihbarat paylaşımı ve kritik altyapının daha iyi korunması da dahil olmak üzere bir dizi önlemle bu tehditlere karşı bir arada durmaya devam edeceğini söyledi.