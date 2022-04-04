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NATO'nun kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlanıyor

NATO'nun kuruluşunun 73. yıl dönümü nedeniyle müttefik ülkeler, kutlama mesajları paylaşarak birlik vurgusu yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 15:43

NATO'nun kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlanıyor

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NATO üyesi ülkelerin yetkilileri ve misyonlarının kutlama mesajlarında NATO'nun "Biz NATO'yuz" ve "Birlikte daha güçlüyüz" sloganları kullanıldı.

NATO tarafından 73 yılda müttefiklerin birlikte çalışmalarını gözler önüne seren fotoğraflardan bir dizi paylaşıldı.

NATO'nun kurucu anlaşmasının imzalandığı andan, 1957, 1984 ve 2017'e Türkiye'de yapılan tatbikatlar ile 1960'da İstanbul'da yapılan bakanlar toplantısına ilişkin fotoğraflara, İttifak'ın tarihindeki pek çok an paylaşıldı.

NATO ülkeleri de Twitter üzerinden yayımladıkları mesajlarda İttifak'a yaptıkları katkıları aktardı.

Avrupa kıtasında mevcut savaş nedeniyle NATO'ya kıtanın güvenliği ve savunmasıyla ilgili daha büyük rol düştüğünü vurgulayan müttefikler, mevcut sınamalara karşı birlikte durulacağı mesajını verdi.

KURULUŞU VE GENİŞLEMESİ

İkinci Savaşı sonrasında Batı Avrupa'nın güvenliğinin yeniden yapılandırılması amacıyla NATO, Kuzey Atlantik Örgütü Antlaşması ile siyasi ve askeri bir birlik olarak kuruldu.

Ana misyonu müttefiklerin güvenliğini korumak ve savunmak olan NATO, kurulduğu 1949'da 12 üyeli iken, 73 yılda 30 üyeli bir ittifak haline dönüştü.

Türkiye; ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Yunanistan ile katıldı. Almanya 1955'te, İspanya 1982'de NATO'ya katılırken, 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya üye oldu. 2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken; 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya İttifak'a katıldı.

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