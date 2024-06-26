NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte kimdir?

Hollandalı siyasetçi Mark Rutte, 14 Şubat 1967 tarihinde dünyaya geldi. 1988'den 1991'e kadar Liberal Gençlik Örgütü JOVD'nin ve partinin 1993-1997 yılları arası yönetim kurulu üyesi oldu. Daha önce 22 Temmuz 2002'den 17 Haziran 2004'e kadar Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı, 17 Haziran 2004'ten 27 Haziran 2006'ya kadar Eğitim, Kültür ve Bilim için Müsteşar olarak görev yaptı. 2006 yılında VVD lideri oldu.Uzun bir oluşum sürecinden sonra Başbakan oldu ve bir Kabine kurdu. 14 Ekim 2010'da yemin etmiş ve 92 yıl sonra Hollanda'nın ilk liberal Başbakanı oldu. 2017 Hollanda genel seçimlerinin sonucuna göre hiçbir parti tek başına hükûmet kuracak çoğunluğa erişemedi.



4 Ekim 2010 tarihinden beri Hollanda Başbakanıdır. En uzun süre görev yapan Hollanda başbakanıdır. 8 Ekim 2010'da yeni hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 2006 yılından bu yana Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) lideridir. 2006-2010 yılları arasında mecliste grup başkanlığı yaptı.



1988'den 1991'e kadar Liberal Gençlik Örgütü JOVD'nin ve partinin 1993-1997 yılları arası yönetim kurulu üyesi oldu. Daha önce 22 Temmuz 2002'den 17 Haziran 2004'e kadar Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı, 17 Haziran 2004'ten 27 Haziran 2006'ya kadar Eğitim, Kültür ve Bilim için Müsteşar olarak görev yaptı. 2006 yılında VVD lideri oldu.



Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.



Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı.



Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı.



20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.