NATO Sonuç Bildirgesi: 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. Öte yandan 2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye'de gerçekleştirilecek. NATO müttefikleri tarafından Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlanması kararlaştırılırken, Çin’e ise Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya olan desteğini sonlandırma çağrısı yapıldı.

NATO Sonuç Bildirgesi: 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO Sonuç Bildirgesi'nde 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye'de gerçekleştirilecek.

UKRAYNA'YA 2025'TE 40 MİLYAR DOLAR FON SAĞLANACAK

Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

ÇİN'E RUSYA'YA VERDİĞİ DESTEĞİ SONLANDIRMA ÇAĞRISI

Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.

Bildirgede, "Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. 

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