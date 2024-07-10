NATO Sonuç Bildirgesi: 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO Sonuç Bildirgesi'nde 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye'de gerçekleştirilecek.

UKRAYNA'YA 2025'TE 40 MİLYAR DOLAR FON SAĞLANACAK



Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

ÇİN'E RUSYA'YA VERDİĞİ DESTEĞİ SONLANDIRMA ÇAĞRISI



Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.



Bildirgede, "Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.