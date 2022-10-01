NATO’ya katılmak isteyen Ukrayna'ya ABD’den yanıt: Başka bir zaman ele alınmalı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendirdi.



Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesini de kınayarak, Ukrayna'ya yönelik yeni yardımların haftaya açıklanacağını kaydetti.

Rusya'nın ilhak anlaşmalarını onaylamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söylemişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini belirtmişti.