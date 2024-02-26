Navalni ölmeseydi birkaç gün içinde serbest kalabilirdi

Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navali'nin müttefiki Maria Pevchikh, Navalni ve ismi açıklanmayan iki ABD vatandaşının, Almanya'da hapiste olan Rus FSB güvenlik servisi tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edilmesi konusundaki görüşmelerin öldüğü sırada son aşamasında olduğunu söyledi.



Pevchikh, Navalni ile takas edilmesi planlanan iki ABD vatandaşının ismini vermedi. Ancak ABD, Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski ABD denizcisi Paul Whelan'ı geri almaya çalıştığını açıkladı.



Pevchikh YouTube videosunda, “Aleksey Navalni şu anda, bugün bu koltukta oturuyor olabilirdi. Bu bir hayal değil. Gerçekten olabilirdi ve olmalıydı” dedi.

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Pevchikh, 15 Şubat akşamı takas müzakerelerinin son aşamaya geldiğine dair onay aldığını söyleyerek, "Navalni'nin birkaç gün içinde serbest kalması gerekiyordu çünkü takasıyla ilgili bir karar alınmıştı. Şubat ayı başlarında Putin'e, Berlin'de bir cinayetten dolayı hapis yatan katil FSB memuru Vadim Krasikov'u iki Amerikan vatandaşı ve Aleksey Navalni ile takas etmesi teklif edildi” ifadelerini kullandı.



İddiaya göre Navalni takas görüşmelerinin son aşamaya ulaşmasından bir gün sonra öldürüldü çünkü Putin, Navalni'nin "özgür olması düşüncesine" tahammül edemedi.



Pevchikh, Navalni'nin müttefiklerinin, "siyasi mahkumlar karşılığında Rus casuslarının" dahil olduğu bir mahkum takasıyla Rusya'dan çıkarmaya yönelik bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

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Pevchikh sözlerini, “Amerikalı ve Alman yetkililer anlayışla başlarını salladılar. Navalni'ye ve siyasi tutuklulara yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu anlattılar, el sıkıştılar, sözler verdiler ama hiçbir şey yapmadılar” ifadeleriyle tamamladı.



Pevchikh'in iddialarına göre Navalni'nin müttefikleri umutsuzca çaba sarf etti ancak Batılı hükümetler gerekli siyasi iradeyi göstermede başarısız oldu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin