Navalni'nin cenaze töreni 1 Mart'ta Moskova'da yapılacak

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sözcüsü, cenaze töreninin 1 Mart'ta Moskova'da düzenleneceğini açıkladı.

Sözcü Kira Yarmiş, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada bu bilgiyi paylaştı.



Yarmiş, cenazenin Maryino bölgesindeki bir kilisede yapılacak uğurlama töreninin ardından, Borisovskoye Mezarlığı'nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Navalni'nin ekibi, dün yaptığı açıklamada, cenaze organizasyon şirketlerinin, Navalni'nin ailesi ve destekçileriyle işbirliği yapmasının yasaklandığını öne sürmüştü.



Yarmiş, "Aleksey'in veda edeceği bir yer arıyoruz. Çeşitli özel ve kamu cenaze ajanslarına, ticari mekanlara ve cenaze salonlarına başvurduk. Ancak bir yerde doğrudan cenaze ajanslarının bizimle çalışmasının yasaklandığını söylediler" demişti.



Kuzey Kutbu'nun kuzeyindeki bir hapishanede tutulduğu sırada 16 Şubat'ta öldüğü bildirilen muhalif liderin cenazesi, 24 Şubat'ta ailesine teslim edildi.

Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov ise dün yaptığı açıklamada, "Navalni'nin seçim protestosu çağrısının, onun son vasiyeti olacağını" söyledi.

Navalni, ölümünden önce Rusya'daki başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etme çağrısında bulunmuştu.

Rusya seçimleri 15-17 Mart'ta yapılacak.