Navalni'nin eşi Yulia: Özgür Rusya için mücadele edeceğim

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, bıugün yayınladığı video mesajında, "özgür bir Rusya için mücadele edeceğini" söyledi.



Navalnaya "Aleksey Navalni'nin çalışmalarını sürdüreceğim" başlıklı videosunda, "Özgür bir Rusya'da yaşamak istiyorum, özgür bir Rusya inşa etmek istiyorum" dedi.



"Vladimir Putin kocamı öldürdü" diyen Navalnaya, yeni bir Rusya yaratmak için Kremlin'le savaşmak üzere Rus halkıyla birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.



Navalnaya, Rus yetkilileri Navalni'nin cesedini saklamakla ve "Novichok sinir gazı izlerinin vücudundan kaybolmasını beklemekle" suçladı ve "cinayeti işleyenlerin isimlerinin açıklanacağını" belirtti.

Navalnaya, "Putin Aleksey'i öldürerek benim yarımı öldürdüi kalbimin ve ruhumun yarısını. Ama diğer yarısına hala sahibim ve bu bana vazgeçmeye hakkım olmadığını söylüyor. Aleksey Navalni'nin çalışmalarına devam edeceğim, ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



"BU SUÇU İŞLEYENLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Rus yetkilileri "Navalni'nin cesedini saklamakla ve Novichok sinir gazı izlerinin vücudundan kaybolmasını beklemekle" suçlayan Navalnaya, şöyle devam etti: "Sizi yanımda durmaya çağırıyorum. Öfkemi benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Öfke, kızgınlık, geleceğimizi öldürmeye cüret edenlere karşı nefret!"

Navalnaya son olarak şunları şöyledi: "Putin'in Aleksey'i üç gün önce neden öldürdüğünü tam olarak biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız. Bu suçu tam olarak kimin ve nasıl işlediğini kesinlikle bulacağız. Kesinlikle. İsimleri söyleyeceğiz ve yüzleri göstereceğiz."