Navalni'nin müttefikine çekiçli saldırı

NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜ



Rusya'daki en önde gelen Putin karşıtı ses olan Navalni'nin geçen ay bir Rus hapishanesinde ölmesi, dünya liderlerinin kınamasına ve öldürüldüğü yönündeki suçlamalara yol açtı. Kremlin onun ölümüyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.



Navalni'nin ekibi ve diğer birçok Rus eylemci, Moskova'nın giderek artan baskıcı rejiminin muhalefete baskı yapması nedeniyle son yıllarda ülkeden kaçtı.



2021'de Moskova'daki bir mahkeme, "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı"nın "aşırılıkçı" bir grup olduğuna karar verdi.

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