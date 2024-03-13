Navalni'nin müttefikine çekiçli saldırı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin en büyük müttefiki Litvanya'daki evinin önünde saldırıya uğradı.
Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, yaptığı açıklamada, “Leonid Volkov az önce evinin önünde saldırıya uğradı. Birisi arabasının camını kırdı ve yüzüne göz yaşartıcı gaz sıktı, ardından saldırgan Leonid'e çekiçle vurmaya başladı" ifadelerine yer verdi.
Açıklamaya göre evinin önünde salırıya uğrayan Volkov'un kollarına ve bacaklarına çekiçle vuruldu.
LİTVANYA OLAYI ARAŞTIRIYOR
Ülkenin Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Litvanyalı yetkililerin saldırıyı araştırdığını söyledi.
Landsbergis, saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirerek, "Failler suçlarının hesabını vermek zorunda kalacaklar" dedi.
Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beşinci dönemi kazanmasının neredeyse kesin olduğu Rusya başkanlık seçimlerinden birkaç gün önce gerçekleşti.
RUSYA'DAKİ SEÇİMLERİ "SİRK" OLARAK TANIMLADI
2023 yılına kadar Navalni'nin "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı"nın başkanlığını yapan Volkov, sosyal medyada bunların Putin'in ezici kitlesel desteğinin sinyalini verme amaçlı olduğunu söyleyerek mart ayındaki seçimleri bir "sirk" olarak nitelendirdi.
Muhalif aktivist Volkov, güvenlik nedeniyle birkaç yıldır Rusya dışında yaşıyor. Rusya'da çok sayıda siyasi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.
NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜ
Rusya'daki en önde gelen Putin karşıtı ses olan Navalni'nin geçen ay bir Rus hapishanesinde ölmesi, dünya liderlerinin kınamasına ve öldürüldüğü yönündeki suçlamalara yol açtı. Kremlin onun ölümüyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.
Navalni'nin ekibi ve diğer birçok Rus eylemci, Moskova'nın giderek artan baskıcı rejiminin muhalefete baskı yapması nedeniyle son yıllarda ülkeden kaçtı.
2021'de Moskova'daki bir mahkeme, "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı"nın "aşırılıkçı" bir grup olduğuna karar verdi.
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