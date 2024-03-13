Navalni'nin müttefikine çekiçli saldırı: Litvanya Putin'i suçladı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin en büyük müttefiki Litvanya'daki evinin önünde saldırıya uğradı.



Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, yaptığı açıklamada, “Leonid Volkov az önce evinin önünde saldırıya uğradı. Birisi arabasının camını kırdı ve yüzüne göz yaşartıcı gaz sıktı, ardından saldırgan Leonid'e çekiçle vurmaya başladı" ifadelerine yer verdi.



Açıklamaya göre evinin önünde salırıya uğrayan Volkov'un kollarına ve bacaklarına çekiçle vuruldu.

LİTVANYA OLAYI ARAŞTIRIYOR



Ülkenin Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Litvanyalı yetkililerin saldırıyı araştırdığını söyledi.



Landsbergis, saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirerek, "Failler suçlarının hesabını vermek zorunda kalacaklar" dedi.

Litvanya istihbarat servisi daha sonra yayınladığı bir açıklamada olayın sorumlusunun Rusya olabileceğini söyledi.

Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beşinci dönemi kazanmasının neredeyse kesin olduğu Rusya başkanlık seçimlerinden birkaç gün önce gerçekleşti.

"KİMSE PUTIN'DEN KORKMUYOR"



Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, Leonid Volkov'a yönelik saldırının açıkça önceden planlandığını ve Litvanya'ya yönelik diğer provokasyonlarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Nauseda, "Putin'e tek bir şey söyleyebilirim, burada kimse sizden korkmuyor" dedi.