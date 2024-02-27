Navalni'nin yardımcısı: Seçim protestosu onun son vasiyeti olacak

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov, Navalni'nin "seçim günü protestosu" çağrısının, onun son vasiyeti olacağını söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde yapılan protesto çağrılarının "provokatif" olduğu ve "polisin yasalara uyacağı" belirtildi. Öte yandan Navalni'nin cenaze töreni için yer bulunamadığı belirtildi.

Navalni'nin yardımcısı: Seçim protestosu onun son vasiyeti olacak
Destekçileri, Navalni'nin ölümünden Putin'i sorumlu tutuyor.

Kuzey Kutbu'nda kaldığı cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısından yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın aktadığına göre Leonid Volkov, bugün yaptığı açıklamada, Navalni'nin "seçim günü protestosu" çağrısının, onun son vasiyeti olacağını söyledi.

Moskova'dan Volkov'un sözlerine yanıt gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu kişiler provakatif çağrılarıyla tanınıyor" dedi.

Peskov, 'da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde yapılan çağrılarının "provokatif" olduğunu ve "polisin yasalara uyacağını" söyledi. 

Peskov, çağrılara uyan kişiler için yasal sonuçlar olacağı konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşlardan "Rus yasalarını ihlal etmemelerini" istedi.

Öte yandan Navalni'nin sözcüsü ise cenaze töreni için yer bulunamadığını açıkladı.

Rus muhalif Navalni, Moskova'ya 1900 kilometre uzaklıkta, Kuzey Kutbu'ndaki Yamalo-Nenets bölgesinde kaldığı ceza kolonisinde 16 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

AYNI ANDA OY KULLANMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Navalni, ölümünden önce yaptığı açıklamada, Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde, Devlet Başkanı 'i protesto etmek için seçmenlerden aynı anda, öğlen saatlerinde oy kullanmaya gitmeye çağırmıştı. 

Cezaevindeyken Telegram hesabından paylaşımda bulunan  Navalni, Putin'e karşı oy kullanmanın yeterli olmadığını belirtmiş, çünkü  bu seçimlerde ilk defa uygulanacak elektronik oylama sistemine hile karıştırılacağını savunmuştu.

Navalni, "Bu, Putin'e karşı evinizin yakınında gerçekleşen ülke çapında bir protesto olacak. Her yerde, herkese açık olacak. Milyonlarca kişi katılabilecek. Ve on milyonlarca kişi de buna tanıklık edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Navalni'nin eşi Putin'i "cenazeye işkence yapmakla" suçladı

Navalni'nin eşi Putin'i "cenazeye işkence yapmakla" suçladı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...