Navalni'nin yardımcısı: Seçim protestosu onun son vasiyeti olacak

Kuzey Kutbu'nda kaldığı cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yardımcısından yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın aktadığına göre Leonid Volkov, bugün yaptığı açıklamada, Navalni'nin "seçim günü protestosu" çağrısının, onun son vasiyeti olacağını söyledi.

Moskova'dan Volkov'un sözlerine yanıt gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu kişiler provakatif çağrılarıyla tanınıyor" dedi.

Peskov, Rusya'da yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde yapılan protesto çağrılarının "provokatif" olduğunu ve "polisin yasalara uyacağını" söyledi.

Peskov, çağrılara uyan kişiler için yasal sonuçlar olacağı konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşlardan "Rus yasalarını ihlal etmemelerini" istedi.



Öte yandan Navalni'nin sözcüsü ise cenaze töreni için yer bulunamadığını açıkladı.



Rus muhalif Navalni, Moskova'ya 1900 kilometre uzaklıkta, Kuzey Kutbu'ndaki Yamalo-Nenets bölgesinde kaldığı ceza kolonisinde 16 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

AYNI ANDA OY KULLANMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Navalni, ölümünden önce yaptığı açıklamada, Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için seçmenlerden aynı anda, öğlen saatlerinde oy kullanmaya gitmeye çağırmıştı.

Cezaevindeyken Telegram hesabından paylaşımda bulunan Navalni, Putin'e karşı oy kullanmanın yeterli olmadığını belirtmiş, çünkü bu seçimlerde ilk defa uygulanacak elektronik oylama sistemine hile karıştırılacağını savunmuştu.



Navalni, "Bu, Putin'e karşı evinizin yakınında gerçekleşen ülke çapında bir protesto olacak. Her yerde, herkese açık olacak. Milyonlarca kişi katılabilecek. Ve on milyonlarca kişi de buna tanıklık edecek" ifadelerini kullanmıştı.