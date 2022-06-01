Navalny, hapis cezasını 15 yıl daha uzatabilecek yeni suçlamalarla karşı karşıya olduğunu duyurdu

Rus muhalefet lideri Alexei Navalny, mevcut hapis cezasını 15 yıl uzatabilecek yeni suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Navalny, son olarak “yetkililere ve oligarklara karşı nefreti körüklemek için aşırılık yanlısı bir grup oluşturmak” ve “izinsiz mitingler düzenlemeye çalışmak” ile suçlandığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 10:50

Navalny, hapis cezasını 15 yıl daha uzatabilecek yeni suçlamalarla karşı karşıya olduğunu duyurdu

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45 yaşındaki Navalny, paylaştığı bir Instagram gönderisinde, bir müfettişin hapishanede kendisini ziyaret ettiğini belirterek, “yetkililere ve oligarklara karşı nefreti körüklemek için aşırılık yanlısı bir grup oluşturmak” ve “izinsiz mitingler düzenlemeye çalışmak” suçlamasıyla kendisine karşı yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Muhalif lider, suçlu bulunması halinde kendisini 15 yıl daha hapiste tutabileceğini sözlerine ekledi.

The Wall Street Journal tarafından " Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en çok korktuğu adam" olarak nitelenen Navalny, Kremlin'i suçladığı sinir gazı zehirlenmesi nedeniyle  iyileştiği Almanya'dan dönerken Ocak 2021'de tutuklandı.

9 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Geçen Mart ayında Navalny, siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle reddettiği mahkeme suçlamalarına karşı dolandırıcılık ve saygısızlıktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan son ceza, Kremlin'in Navalny'nin destekçileri, diğer muhalefet aktivistleri ve bağımsız gazetecilere yönelik, yetkililerin tüm muhalefeti bastırmaya istekli göründüğü bir yıl boyunca uyguladığı baskının ardından geldi.

Navalny'nin yakın ortakları cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve ülkeyi terk etti.

BATI'NIN YAPTIRIMLARI RUS HÜKÜMETİNE DEĞİL RUS HALKINA ZARAR VERİYOR

Diğer taraftan, Navalny Ağustos ayında tulduğu Moskova'nın 100 kilometre doğusundaki Pokrov'daki yüksek güvenlikli hapishanede ilk röportajını vermişti. 

New York Times’tan Andrew E. Kramer’e konuşan Navalny, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ilişkin."Er ya da geç, bu hata düzeltilecek. Rusya, demokratik,Avrupa kalkınma yoluna geçecek, çünkü halk bunu istiyor" diyerek, ABD ve Avrupa hükümetlerinin, iktidardakilerden ziyade Rus halkına zarar verdiğini söylediği Rusya'ya yönelik yaptırımlara yönelik eleştirilerini tekrarlamıştı.

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