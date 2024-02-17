Navalny’nin eşi Münih'te basına konuştu

Rusya Federasyonu Federal Cezaevi Hizmetleri tarafından dün tutukluluğu sırasında "aniden" hayatını kaybettiği açıklanan muhalif lider Aleksey Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya, ölüm haberini aldığı sırada bulunduğu Münih Güvenlik Konferansı’nda basına açıklama yaptı.



Navalnaya, “Düşündüm ki, burada karşınıza mı çıkayım, yoksa çocuklarımın yanına mı döneyim? Sonra Aleksey olsa benim yerimde ne yapardı diye düşündüm. Ve eminim ki o da burada, bu sahnede dururdu." dedi.

Eşinin ölümünün doğal yollarla gerçekleştiğine inanmayan Navalnaya sözlerine, "Rusya'da yalnızca hükümet kaynaklarından aldığımız bu korkunç habere inansam mı inanmasam mı bilemiyorum. Eğer bu doğruysa Putin, çevresindeki herkes, Putin’in arkadaşları ve onun hükümeti bilsinler ki ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının hesabını verecekler. O gün yakında zamanda gelecek” ifadeleriyle devam etti.

