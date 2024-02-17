Navalny’nin eşi Münih'te basına konuştu

Rusya’da dün hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya, dün Almanya’da basına konuşarak eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Navalny’nin eşi Münih'te basına konuştu

Federasyonu Federal Cezaevi Hizmetleri tarafından dün tutukluluğu sırasında "aniden" hayatını kaybettiği açıklanan muhalif lider Aleksey Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya, ölüm haberini aldığı sırada bulunduğu Münih Güvenlik Konferansı’nda basına açıklama yaptı.

Navalnaya, “Düşündüm ki, burada karşınıza mı çıkayım, yoksa çocuklarımın yanına mı döneyim? Sonra Aleksey olsa benim yerimde ne yapardı diye düşündüm. Ve eminim ki o da burada, bu sahnede dururdu." dedi.

Eşinin ölümünün doğal yollarla gerçekleştiğine inanmayan Navalnaya sözlerine, "Rusya'da yalnızca hükümet kaynaklarından aldığımız bu korkunç habere inansam mı inanmasam mı bilemiyorum. Eğer bu doğruysa Putin, çevresindeki herkes, Putin’in arkadaşları ve onun hükümeti bilsinler ki ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının hesabını verecekler. O gün yakında zamanda gelecek” ifadeleriyle devam etti.

Rus medyasının Navalny'nin ölümünü çarpıttığı iddia edildi

Rus medyasının Navalny'nin ölümünü çarpıttığı iddia edildi

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NAVALNY’NİN ARDINDAN

ABD Başkanı Joe Biden ise Navalny’nin ardından açıklama yaparak “Aleksey Navalny'nin ölümüyle ilgili doğruysa Rus yetkililer, kendi hikayelerini anlatacak. Ama hata yapmayın. Bu ölümün sorumlusu Putin'dir” dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Putin kendi halkının muhalefetinden başka hiçbir şeyden korkmuyor. Aleksey Navalny gibi bir özgürlük savaşçısını kaybetti” dedi.

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