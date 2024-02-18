Navalny'nin ölümü: Anıtı tahrip edildi, 400 kişi gözaltına alındı

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin cenazesi, henüz ailesine verilmedi.



Annesi Lyudmila'ya dün Navalny'nin "ani ölüm sendromu" nedeniyle hayatını kaybettiği ve soruşturma tamamlanana kadar cenazesinin teslim edilmeyeceği söylendi.



Cezaevi servisi, 47 yaşındaki eski avukat Navalny'nin cuma günü, Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Kharp'taki "Kutup Kurdu" ceza kolonisinde, yürüyüş yaptıktan sonra bilincini kaybederek öldüğünü bildirmişti.



ABD Başkanı Joe Biden'ın başını çektiği Batılı liderler, Navalny'nin cesaretini takdir ederken, kanıt göstermeden Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ölümden sorumlu olmakla suçladılar. İngiltere, bunun Rusya için sonuçları olacağını söyledi.



Kremlin ise Batı'nın tepkisinin kabul edilemez ve "kesinlikle kudurmuş" olduğunu ifade etti. Putin, henüz Navalny'nin ölümü hakkında yorum yapmadı.



400'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan Rusya'da destekçileri, Navalny'i anmak için toplanmaya ve anıta çiçek bırakmaya devam ederken, haklar grubu OVD-Info'ya göre 32 Rus şehrinde düzenlenen etkinliklerde 400'den fazla kişi gözaltına alındı.



Bu, 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığı Eylül 2022'den bu yana Rusya'daki siyasi etkinliklerde yaşanan en büyük tutuklama dalgası oldu.



1300 kişi, yedek askerlerin "kısmi seferberliğine" karşı yapılan gösterilerde gözaltına alınmıştı.



ANITI TAHRİP EDİLDİ



St Petersburg'da ise Navalny için yapılan anıtın, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildiği bildirildi.



Navalny ayrıca ABD'nin New York kentinde de anıldı. Buradaki anmada, Rusya karşıtı sloganlar atıldı.