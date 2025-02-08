Naziler tarafından batırılmıştı: 2. Dünya Savaşı gemisi 80 yıl sonra ortaya çıktı
II. Dünya Savaşı'nda Alman denizaltısı tarafından batırılan "Vital de Oliveira" adlı Brezilya donanma gemisinin enkazı, Rio de Janeiro açıklarında 80 yıl sonra keşfedildi. Bir balıkçının yardım çağrısıyla başlayan araştırmalar, ileri teknolojiyle desteklenerek tarihi gemiyi gün yüzüne çıkardı.
2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından batırılan "Vital de Oliveira" adlı Brezilya donanma gemisi, 80 yıl sonra Brezilya açıklarında ortaya çıkarıldı.
1944 yılında bir Alman denizaltısının saldırısı sonucu batan gemide 270 kişi vardı ve 100'den fazlası hayatını kaybetmişti.
YARDIM ÇAĞRISIYLA BAŞLADI
2011 yılında bir balıkçı, Rio de Janeiro açıklarındayken ağı deniz tabanına takıldı. Brezilya Donanması'na haber verildi. Dalgıçların deniz tabanında bir top tespit etmesiyle başlayan incelemeler, yıllar süren detaylı araştırmaların ardından sonuçlandı.
Brezilya Donanması, enkazın konumu ve durumu hakkında toplanan verilerle geminin kimliğini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Kullanılan ileri düzey ekipmanlar, geminin gövdesinin benzeri görülmemiş ayrıntılarda görüntülenmesini sağladı" denildi.
1931 yılında Brezilya Donanması'na dahil edilen Vital de Oliveira, II. Dünya Savaşı sırasında askeri personel ve malzeme taşımak için kullanılıyordu. Brezilya'nın 1942'de Almanya, İtalya ve Japonya'ya savaş ilan etmesiyle birlikte aktif savaş bölgelerinde kritik görevler üstlendi. Ancak 1944 yılında, gece yarısı yapılan bir torpido saldırısıyla batırıldı.
SON TEKNOLOJİYLE YENİDEN ORTAYA ÇIKARILDI
Enkazın tespiti, çok ışınlı yankı sondası ve yan taramalı sonar teknolojileriyle gerçekleştirildi. Bu yöntemlerle, deniz tabanının detaylı haritaları çıkarılıp, geminin yapısal bütünlüğüne dair çarpıcı görüntüler elde edildi. Elde edilen verilerle batık geminin üç boyutlu modelleri oluşturulacak.
Teğmen Caio Cezar Pereira Demilio, "Bu modeller, geminin mevcut yapısal durumu ve deniz tabanıyla etkileşimi konusunda ayrıntılı analizler yapmamıza imkan tanıyacak" dedi.
Ayrıca, olay yerini daha da derinlemesine incelemek için uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) de kullanılacak.
BREZİLYA'NIN 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ ROLÜ
Brezilya, II. Dünya Savaşı'nda Müttefikler tarafında yer alarak Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı savaşa katıldı. Yaklaşık 25 bin 900 Brezilyalı asker savaşta görev alırken, bin 900'den fazlası hayatını kaybetti. 1942-1945 yılları arasında Brezilya, 31 ticaret gemisi, üç savaş gemisi ve 22 savaş uçağı kaybetti.
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