Naziler tarafından batırılmıştı: 2. Dünya Savaşı gemisi 80 yıl sonra ortaya çıktı

2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından batırılan "Vital de Oliveira" adlı Brezilya donanma gemisi, 80 yıl sonra Brezilya açıklarında ortaya çıkarıldı.



1944 yılında bir Alman denizaltısının saldırısı sonucu batan gemide 270 kişi vardı ve 100'den fazlası hayatını kaybetmişti.



YARDIM ÇAĞRISIYLA BAŞLADI



2011 yılında bir balıkçı, Rio de Janeiro açıklarındayken ağı deniz tabanına takıldı. Brezilya Donanması'na haber verildi. Dalgıçların deniz tabanında bir top tespit etmesiyle başlayan incelemeler, yıllar süren detaylı araştırmaların ardından sonuçlandı.



Brezilya Donanması, enkazın konumu ve durumu hakkında toplanan verilerle geminin kimliğini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Kullanılan ileri düzey ekipmanlar, geminin gövdesinin benzeri görülmemiş ayrıntılarda görüntülenmesini sağladı" denildi.



1931 yılında Brezilya Donanması'na dahil edilen Vital de Oliveira, II. Dünya Savaşı sırasında askeri personel ve malzeme taşımak için kullanılıyordu. Brezilya'nın 1942'de Almanya, İtalya ve Japonya'ya savaş ilan etmesiyle birlikte aktif savaş bölgelerinde kritik görevler üstlendi. Ancak 1944 yılında, gece yarısı yapılan bir torpido saldırısıyla batırıldı.

