Nazilerin Amsterdam'dan çaldığı tablo, 80 yıl sonra Arjantin'de ortaya çıktı

İtalyan barok portre ustası Giuseppe Ghislandi’ye (Fra’ Galgario) ait “Bir Leydi Portresi (Contessa Colleoni)”, Buenos Aires yakınlarındaki sahil kasabasında satılan bir evin salon fotoğrafında, kanepenin üzerinde görüldü.



Hollanda gazetesi AD, uzun süren araştırmalar sonucu tabloyu, gayrimenkul ilanı sayesinde buldu. Eser, Hollanda Kültür Bakanlığı’nın kayıtlarında hâlâ “iade edilmemiş” olarak listeleniyordu.

HERMANN GÖRİNG ALMIŞTI

Tablo, Goudstikker’in Nazilerden kaçmaya çalışırken hayatını kaybetmesinin ardından koleksiyonundaki bin 100’den fazla eserle birlikte Nazi Almanya'sının Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring tarafından zorla satın alınmıştı. Savaş sonrası bazı eserler mirasçılarına iade edilse de bu tablo bulunamamıştı.



Araştırmalar, eserin Göring’in yakınındaki Nazi subayı Friedrich Kadgien’in eline geçtiğini ve onun savaştan sonra Brezilya, ardından Arjantin’e kaçtığını ortaya koyuyor. Kadgien’in ailesi, tablo hakkındaki soruları yıllarca yanıtsız bırakmıştı.

"YERİNDE İNCELENMESİ GEREKİYOR"

Sanat tarihçileri, ev ilanındaki tablonun kayıp eserle boyut, renk ve kompozisyon açısından birebir örtüştüğünü söylese de, kesin doğrulama için eserin yerinde incelenmesi gerektiğini açıkladı.



Goudstikker’in mirasçısı Marei von Saher ise tabloyu geri almak için mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, “Ailem, Jacques’in koleksiyonundan çalınan her eseri geri getirmeyi ve mirasını onurlandırmayı hedefliyor” dedi.