Nazilerin gizemli Enigma makinesi rekor fiyata satıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefiklerin şifre çözücüleri tarafından kırılmasıyla ünlenen, son derece nadir ve çalışır durumdaki bir Nazi Enigma şifreleme makinesi Paris’te düzenlenen bir açık artırmada yaklaşık 482 bin euroya alıcı buldu. Christie’s müzayede evi, makinenin beklenen fiyatın iki katına çıktığını açıkladı.

Alman ordusunun savaş boyunca şifreli iletişim için kullandığı Enigma makineleri, karmaşık rotor sistemi ve tuş düzeniyle uzun süre Müttefik istihbaratının şifre çözme kapasitesini aşmıştı.

DAHA GELİŞMİŞ BİR ENİGMA MODELİ

Paris’te satılan Enigma M4 modeli, Alman Amiral Karl Dönitz’in 1941’de İngiliz deniz ablukasını kırma girişimi sırasında denizaltı filosuyla iletişim kurmak üzere özel olarak sipariş ettiği, daha gelişmiş bir versiyondu.

Ahşap bir kutu içinde, klavye ve dört rotorla donatılmış makine, Paris’te kimliği açıklanmayan bir alıcıya 482 bin 600 euroya satıldı. Christie’s, makinenin daha önce bir Fransız koleksiyoncuda bulunduğunu belirtti.

Hayatta kalan Enigma modellerinin en nadir türü olan M4’ün başka bir örneği, 2015 yılında New York’ta 365 bin dolara satılmış ve o dönem Bonhams müzayede evi tarafından rekor olarak duyurulmuştu.

ENİGMA'NIN ŞİFRESİNİ KIRAN MATEMATİKÇİ

Enigma’nın şifresi, İngiliz matematikçi Alan Turing ve ekibi tarafından son derece gizli bir program çerçevesinde çözüldü. Bu çalışmanın Müttefik zaferine kritik katkısı ise ancak 1990’larda gün yüzüne çıktı.

Bu hikaye, İngiliz yazar Robert Harris’in kitabına ve Benedict Cumberbatch’in başrolünde yer aldığı, 2014’te Oscar’a aday olan “The Imitation Game” filmine konu olmuştu.