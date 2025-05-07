Ne teşhis ne de tedavi mümkün: Gazzeli çocuğun gizemli hastalığı

Gazze'de yaşayan Rahaf İyyad isimli kız çocuğu, henüz 12 yaşında ancak yetersiz beslenme nedeniyle bir deri bir kemik kalmış durumda.



Üstelik yetersiz beslenmeye bağlı vücut zayıflığının yanı sıra tanısı konumayan başka hastalıklarla da mücadele ediyor.



ANNE BABASI OLMADAN YÜRÜYEMİYOR



Kemikleri sayılacak kadar zayıflayan ve saçları dökülen Rahaf, artık anne ve babasının desteği olmadan yürüyemeyecek kadar güçsüz durumda.



Annesi ve babası tarafından Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi'ne getirilen Rahaf, eski günlerine dönmenin hayaliyle yaşıyor.



HASTALIĞI TEŞHİS EDİLEMİYOR



Hastalığı da Gazze'deki sağlık sisteminin çökmüş olması nedeniyle teşhis edilemiyor. Teşhis konulsa da açlığın ve tıbbi imkansızlıkların kol gezdiği bir yerde tedavi imkanının olmayacağı ifade ediliyor.



Rahaf'ın annesi Şuruk Ayyad ise kızının el ve ayakları ile kemiklerinin ağrıdığını, ödemi olduğunu, saçlarının döküldüğünü ve Gazze'deki ablukadan ötürü durumunun her geçen gün kötüleştiğini söylüyor.



16 BİN ÇOCUK ÖLDÜ



İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 16 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Bu, her 40 dakikada 1 çocuğun ölmesi anlamına geliyor.