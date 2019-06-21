Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ve televizyon ortak yayını sırasında Neçirvan Barzani'nin yapacağı ziyareti paylaştı.
Cumhurbaşkanı erdoğan, "Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra bizden bir randevu talebi olmuştu, ona bir randevu verdik" dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani seçim yarışını kazandıktan sonra 10 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturmuştu.
Neçirvan Barzani bugün Türkiye'ye geliyor
NTV HaberDünya
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bugün Türkiye'ye gelecek. Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ve televizyon ortak yayını sırasında Neçirvan Barzani'nin yapacağı ziyareti paylaştı.