Nefes almak bile zorlaştı: Hava kirliliğinin en yoğun olduğu kent

Son dönemde ölçümleri göre dünyada en yoğun hava kirliliğinin olduğu yer, Pakistan'ın ikinci büyük kenti Lahor. Kentte nefes almak zorlaştı.



İsviçre merkezli hava kalitesi izleme grubu IQAir’a göre, Lahor’un Hava Kalite Endeksi 412’ye yükselerek “tehlikeli” kategorisine girdi.



SİS TABAKASI ÇÖKTÜ



Havaların soğumasıyla kentin üzerine bir sis tabakası çöktü. Yetkililer ek tedbir arayışında.



Kent sakinleriyse alınan önlemlerin yetersiz kalmasından şikayet ediyor.

DİVALİ KUTLAMALARI ODAKTA

Lahor'daki kirliliğin artmasında Hindistan’daki Divali kutlamalarının etkili olduğu düşünülüyor.



Yasak olmasına rağmen ışık bayramı Divali sırasında patlatılan hava fişek ve maytaplar, hava kalitesini daha da kötüleştirdi.



Pencap Çevre Koruma Ajansı, rüzgarın kirliliği sınırın ötesine taşıyarak Lahor’a ulaştırdığını belirtiyor.



Hava kirliliği, yılın bu döneminde anız yakılmasıyla da artıyor.

