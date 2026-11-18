Nefesler tutuldu. Voyager 1 uzay aracı, Dünya'dan bir ışık günü uzaklaşarak tarihe geçecek
18.11.2026 11:05
Son Güncelleme: 18.11.2026 11:05
Saatte 61 bin kilometre hızla ilerleyen Voyager 1, halihazırda Dünya'dan en uzağa giden insan yapımı nesne olma ünvanını elinde bulunduruyor.
NASA'nın 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 1 uzay aracı, bugün TSİ 13.16.07'de Dünya'dan 1 ışık günü (25,9 milyar kilometre) mesafeye ulaşan ilk insan yapımı nesne olacak.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 5 Eylül 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1 uzay aracı, yaklaşık 49 yıldır ilerlediği uzay boşluğunda bugün Dünya'dan yaklaşık 26 milyar kilometre uzaklaşarak yerküreye "1 ışık günü" mesafeye ulaşarak tarihe geçecek. Uzayda bu mesafeye ulaşan ilk insan yapımı nesne olmaya hazırlanan Voyager 1, tarihi eşiği Türkiye saati ile 13.16.07'da aşmış olacak.
SAATTE 61 BİN KİLOMETRE HIZLA İLERLİYOR
Işığın 24 saatte katettiği mesafeyi ifade eden "1 ışık günü", yaklaşık 25,9 milyar kilometreye denk geliyor. Uzay boşluğunda saatte 61 bin kilometre hızla ilerleyen Voyager 1, halihazırda Dünya'dan en uzağa giden insan yapımı nesne olma ünvanını elinde bulunduruyor.
İKİZİ VOYAGER 2 DE FARKLI BİR GÜZERGAHTA YOLUNA DEVAM EDİYOR
20 Ağustos 1977'de yani ikizi olan Voyager 1'den 16 gün önce uzaya gönderilen Voyager 2 uzay aracı da yıldızlararası uzayda yolculuğunu sürdürüyor. Voyager 1'den farklı bir güzergah izleyen Voyager 2'nin Dünya'dan 1 ışık günü uzaklığa ulaşmasının Kasım 2035'i bulması bekleniyor.
Görevin ilk aşamasında Jüpiter ve Satürn'ü inceleyen Voyager 1, 1979'da Jüpiter'in, 1980'de ise Satürn'ün yakınından geçti.
Jüpiter ve Satürn'ün yakınından geçerek bu gezegenlere ilişkin önemli bilimsel veriler ve görüntüler gönderen Voyager 1, uzay araştırmaları tarihinin en uzun soluklu görevlerinden birini sürdürüyor.
Güneş Sistemi'nin dış bölgelerini incelemek amacıyla NASA tarafından geliştirilen uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılmıştı.
Aynı yılın ağustos ayında gönderilen Voyager 2'den yaklaşık 2 hafta sonra uzaya fırlatılan Voyager 1, izlediği daha hızlı güzergah sayesinde ikizi Voyager 2'yi geride bıraktı.
Görevin ilk aşamasında Jüpiter ve Satürn'ü inceleyen Voyager 1, 1979'da Jüpiter'in, 1980'de ise Satürn'ün yakınından geçti. Başlangıçta belirli gezegenleri incelemesi planlanan aracın görevi, elde ettiği önemli bilimsel sonuçların ardından genişletildi.
2012'de heliosferi geçen uzay aracı, yıldız sistemleri arasındaki geniş bölgeyi ifade eden "yıldızlararası uzaya" ulaşarak tarihe geçti.
AĞUSTOS 2012'DE HELİOSFERİN DIŞINA ÇIKARAK TARİHE GEÇTİ
Voyager 1'in yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri, Ağustos 2012'de heliosferin dışına çıkması oldu.
Güneş'in etrafını saran ve Güneş Sistemi'ni yıldızlararası uzayın etkilerinden koruyan heliosferi geçen uzay aracı, yıldız sistemleri arasındaki geniş bölgeyi ifade eden "yıldızlararası uzaya" ulaşarak tarihe geçti.
Uzay aracının yolculuğu sırasında elde ettiği en dikkati çekici görüntülerden biri de 1990'da, 6,06 milyar kilometre uzaktan Dünya'yı görüntülediği "Soluk Mavi Nokta" fotoğrafı oldu. Dünya'yı milyarlarca kilometre uzaktan küçük bir nokta olarak gösteren bu görüntü, insanlığın evrendeki yerine ilişkin en bilinen fotoğraflardan biri olarak öne çıktı.
Voyager 1, 1998'den bu yana "Dünya'dan en uzak mesafeye ulaşan uzay aracı" olmayı sürdürüyor.
NASA'nın öngörülerine göre Voyager 1'in Dünya'dan 1 ışık yılı uzaklığa ulaşması için yaklaşık 18 bin yıl daha geçmesi gerekiyor.
DÜNYA'DAN GÖNDERİLEN BİR RADYO SİNYALİNİN VOYAGER'A ULAŞMASI 1 GÜN SÜRÜYOR
Dünya'dan gönderilen bir radyo sinyalinin Voyager 1'e ulaşması yaklaşık bir gün sürerken, aracın yanıtının Dünya'ya dönmesi de bir gün alacak. Böylece bir komutun gönderilmesinden yanıtının alınmasına kadarki süreç yaklaşık 48 saat olacak.
Voyager 1'in 1 ışık günü uzaklığa ulaşmasının uzay aracında veya bulunduğu ortamda herhangi bir fiziksel değişikliğe yol açması beklenmiyor. Ancak söz konusu gelişme, insanlığın uzayda ulaşabildiği mesafeyi göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
1 IŞIK YILI MESAFEYE ULAŞMASI İÇİN 18 BİN YIL GEREKİYOR
NASA'nın öngörülerine göre Voyager 1'in Dünya'dan 1 ışık yılı uzaklığa ulaşması için yaklaşık 18 bin yıl daha geçmesi gerekiyor.
ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN ENERJİ TASARRUFU AMACIYLA BAZI CİHAZLARI KAPATILIYOR
Yaklaşık yarım asırdır uzayda bulunan Voyager 1, plütonyum-238'in radyoaktif bozunması sırasında ortaya çıkan ısıyı elektriğe dönüştüren radyoizotop termoelektrik jeneratörleriyle çalışıyor. Ancak jeneratörlerin sağladığı elektrik gücü, her yıl yaklaşık 4 vat azalıyor.
Bu nedenle NASA mühendisleri, aracın bilimsel çalışmalarını mümkün olduğunca uzun süre sürdürebilmek için enerji tasarrufu amacıyla bazı cihazlarını kapatıyor.
Mühendisler, enerji tasarrufu için nisanda uzay aracının düşük enerjili yüklü parçacıkları ölçen bilimsel cihazını kapattı. Eylülde de ısı yönetiminde kullanılan üç cihazı daha az enerji tüketen alternatifleriyle değiştirerek aracın kalan enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağladı.
Voyager 1 ile Dünya arasındaki iletişim, 18 ve 19 Ekim'de gerçekleştirilen iki planlı bağlantı girişiminde kurulamadı. Uzay aracından gelen sinyal 20 Ekim'de yeniden alındı.
NASA, Voyager 1'in ne zaman görevini tamamen sonlandıracağına ilişkin kesin bir tarih vermezken, aracın çalışmaya devam edebilmesinin azalan enerji kaynağının yönetilmesine ve bilimsel cihazların korunmasına bağlı olduğunu belirtiyor.
Türkçe selamlama konuşmasında, "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun." ifadeleri kullanılıyor.
UZAYLILARA DENK GELİRSE DİYE İÇİNDE DÜNYA'YI TANITAN BİR ALTIN PLAK BULUNUYOR
Her iki Voyager aracı da olası zeki dünya dışı varlıklara Dünya'nın hikayesini anlatmak amacıyla tasarlanan Altın Plak taşıyor.
30,5 santimetre çapındaki altın kaplama bakır diskte Chuck Berry'nin "Johnny B. Goode" şarkısı, Beethoven'ın Beşinci Senfonisi, Avustralya Aborjin şarkıları, Türkçe dahil 55 dilde selamlama mesajları ve Dünya'nın yerini gösteren talimatlar yer alıyor.
TÜRKÇE SELAMLAMA KONUŞMASI DA VAR
Türkçe selamlama konuşması “Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun.” şeklinde seslendirilmiş. Sesin biraz garip olması seslendiren kişinin Türkçe bilen bir yabancı olan Peter Ian Kuriholm olmasından kaynaklanıyor.
Bu arada bazı uzmanlar, düşmanca varlıkların eline geçebileceği endişesiyle Dünya'nın konumunu paylaşmanın doğru olup olmadığını sorguluyor.