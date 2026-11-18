DÜNYA'DAN GÖNDERİLEN BİR RADYO SİNYALİNİN VOYAGER'A ULAŞMASI 1 GÜN SÜRÜYOR

Dünya'dan gönderilen bir radyo sinyalinin Voyager 1'e ulaşması yaklaşık bir gün sürerken, aracın yanıtının Dünya'ya dönmesi de bir gün alacak. Böylece bir komutun gönderilmesinden yanıtının alınmasına kadarki süreç yaklaşık 48 saat olacak.

Voyager 1'in 1 ışık günü uzaklığa ulaşmasının uzay aracında veya bulunduğu ortamda herhangi bir fiziksel değişikliğe yol açması beklenmiyor. Ancak söz konusu gelişme, insanlığın uzayda ulaşabildiği mesafeyi göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

1 IŞIK YILI MESAFEYE ULAŞMASI İÇİN 18 BİN YIL GEREKİYOR

NASA 'nın öngörülerine göre Voyager 1'in Dünya'dan 1 ışık yılı uzaklığa ulaşması için yaklaşık 18 bin yıl daha geçmesi gerekiyor.



ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN ENERJİ TASARRUFU AMACIYLA BAZI CİHAZLARI KAPATILIYOR

Yaklaşık yarım asırdır uzayda bulunan Voyager 1, plütonyum-238'in radyoaktif bozunması sırasında ortaya çıkan ısıyı elektriğe dönüştüren radyoizotop termoelektrik jeneratörleriyle çalışıyor. Ancak jeneratörlerin sağladığı elektrik gücü, her yıl yaklaşık 4 vat azalıyor.

Bu nedenle NASA mühendisleri, aracın bilimsel çalışmalarını mümkün olduğunca uzun süre sürdürebilmek için enerji tasarrufu amacıyla bazı cihazlarını kapatıyor.

Mühendisler, enerji tasarrufu için nisanda uzay aracının düşük enerjili yüklü parçacıkları ölçen bilimsel cihazını kapattı. Eylülde de ısı yönetiminde kullanılan üç cihazı daha az enerji tüketen alternatifleriyle değiştirerek aracın kalan enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağladı.

Voyager 1 ile Dünya arasındaki iletişim, 18 ve 19 Ekim'de gerçekleştirilen iki planlı bağlantı girişiminde kurulamadı. Uzay aracından gelen sinyal 20 Ekim'de yeniden alındı.

NASA, Voyager 1'in ne zaman görevini tamamen sonlandıracağına ilişkin kesin bir tarih vermezken, aracın çalışmaya devam edebilmesinin azalan enerji kaynağının yönetilmesine ve bilimsel cihazların korunmasına bağlı olduğunu belirtiyor.