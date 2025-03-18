Nehir siyah akıyor! Boru hattı patladı, petrol suya karıştı

Ekvador'da hasar gören boru hattından sızan petrol nehre karıştı. Nehir siyah akmaya başladı. Balıkçılar kirlilik nedeniyle artık avlanamıyor.



Güney Amerika ülkesi Ekvador'da nehir siyah renkte akmaya başladı. Ülkenin kuzeybatısındaki Esmeraldas eyaletinde petrol kirliliğiyle mücadele var. Oluşan kirlilik endişeye yol açıyor.



Petrol boru hattı yoğun yağış ve toprak kaymasında hasar gördü. Boru hattından sızan petrol nehre karışınca ortaya kötü manzaralar çıktı.



Boru hattına petrol akışı durduruldu ancak bölgede kirliliğin uzun dönem etkilerinden endişe ediliyor. Balıkçılar da uzun bir süredir avlanamıyor.



Bölgede tarım alanlarının da zarar görebileceği, kirliliğin insan sağlığını da tehdit ettiği belirtiliyor.



Geçen hafta sızıntının ilk yaşandığı günlerde onlarca kişi alerji belirtileri şikayetiyle hastanelere başvurdu.

