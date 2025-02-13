Nehirde bulunan cesetlerin kayıp kardeşlere ait olduğu ortaya çıktı

Emniyet Müdürü David Howieson, Dee Nehri'nden çıkarılan cesetlerin resmi olarak iki kardeşe ait olduğunu doğruladı. Howieson, "Ölümün kesin nedeni araştırılıyor ancak şimdilik şüpheli bir durum bulunmuyor" dedi.



Macaristan asıllı kız kardeşler, yaklaşık 10 yıl önce İskoçya'ya taşınmışlardı. Yalnızca anneleriyle iletişim halinde olan Eliza ve Henrietta Huszti, geçtiğimiz Ocak ayında dondurucu soğuklarda Dee Nehri'ne doğru yürürken görüldüler. Polis, iki kardeşin sıfırın altındaki sıcaklıkta, Torry bölgesindeki karanlık ve ışıksız bir noktaya neden gittiklerini açıklığa kavuşturamadı.

Arama çalışmaları sırasında, kız kardeşlerin ev sahibine evden taşınmak istediklerine dair bir mesaj attıkları öğrenildi. Emniyet görevlileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.