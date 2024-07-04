Nehirde istilacı "vampir balık" alarmı

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kişi Potomac Nehri'nden elleriyle deniz alabalığı adı verilen bir balık çıkardı ve yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan balığına benzeyen yaratığı karaya fırlattı.



Balık, kurbanını yakalamak ve vücut sıvılarıyla beslenmek için kullandığı vantuz benzeri ağzı ve sivri dişleri nedeniyle "vampir balık" olarak anılıyor.



Potomac Nehri uzun zamandır kirli ve hükümet kurumları nehri temizlemek için adımlar atıyor. Bu durum, lamprey balığının ortaya çıkmasının kirliliğin sonunda azaldığının bir işareti olduğunu gösteriyor çünkü bu yaratık toksinlere karşı oldukça hassas.



Deniz alabalıkları başlangıçta Atlas Okyanusu'na özgü istilacı bir türdü, ancak 1800'lü yıllarda insan yapımı kanallar ve nakliye rıhtımları aracılığıyla büyük gölleri istila ettiler.



23 yaşındaki adam, vampir balığını yakaladığı anın videosunu Instagram'da paylaşarak bunun "Potomac Nehri'nde yakalanan ilk deniz alabalığı" olduğunu iddia etti.



Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren balıklar, yaşam alanlarının daralması ve larvalarını öldüren ve popülasyonlarını yüzde 90'ın üzerinde azaltan kimyasal uygulamalar nedeniyle tehdit altına girdi.