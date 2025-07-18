Nehirde kadın cesedi bulundu

Henüz kimliği belirlenemeyen kadın, saat 19.50 sıralarında Canal ve West caddeleri yakınlarında su yüzeyinde bulundu. Liman görevlileri tarafından sudan çıkarılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis, 30 ila 40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen kadının, önceki gün Hudson Nehri'ne düşüp vatandaşların tüm kurtarma çabalarına rağmen suda kaybolan kişi olabileceğini düşünüyor. İtfaiye ekipleri, olaydan sonra bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatmıştı.



Çarşamba günü sudan çıkarılan kadınla ilgili soruşturma sürüyor.

