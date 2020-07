Nelson Mandela’nın kızı hayatını kaybetti

Güney Afrika’nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın altıncı çocuğu ve en küçük kızı Zindzi Mandela’nın Johannesburg’daki bir hastane sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 59 yaşındaki kadının ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Nelson Mandela’nın ikinci eşi Winnie Madikizela’dan doğan Zindzi Mandela, ölümünden önce Danimarka’da Güney Afrika’nın elçiliğini yapıyordu ve babası gibi Afrika’da apartheid (ırk ayrımı) sitemine karşı mücadele veren siyasetçi aktivist çalışmalarıyla da tanınıyordu.

"DOĞUŞTAN LİDER KORKUSUZ BİR EYLEMCİ"



Güney Afirka Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mandela’nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada “Doğuştan lider korkusuz bir politik eylemcinin vefatı nedeniyle Mandela ailesine derin başsağlığı diliyorum. Dünya, büyük Nelson Mandela'nın doğum gününü kutlamadan sadece birkaç gün önce yaşanan bu kayıptan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



I offer my deep condolences to the Mandela family as we mourn the passing of a fearless political activist who was a leader in her own right. Our sadness is compounded by this loss being visited upon us just days before the world marks the birthday of the great Nelson Mandela. pic.twitter.com/RC0YQ6VEvf