Nelson Mandela’nın kızı hayatını kaybetti

Güney Afrika’nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın altıncı çocuğu ve en küçük kızı Zindzi Mandela’nın Johannesburg’daki bir hastane sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 59 yaşındaki kadının ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Nelson Mandela’nın ikinci eşi Winnie Madikizela’dan doğan Zindzi Mandela, ölümünden önce Danimarka’da Güney Afrika’nın elçiliğini yapıyordu ve babası gibi Afrika’da apartheid (ırk ayrımı) sitemine karşı mücadele veren siyasetçi aktivist çalışmalarıyla da tanınıyordu.

"DOĞUŞTAN LİDER KORKUSUZ BİR EYLEMCİ"



Güney Afirka Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mandela’nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada “Doğuştan lider korkusuz bir politik eylemcinin vefatı nedeniyle Mandela ailesine derin başsağlığı diliyorum. Dünya, büyük Nelson Mandela'nın doğum gününü kutlamadan sadece birkaç gün önce yaşanan bu kayıptan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



I offer my deep condolences to the Mandela family as we mourn the passing of a fearless political activist who was a leader in her own right. Our sadness is compounded by this loss being visited upon us just days before the world marks the birthday of the great Nelson Mandela. pic.twitter.com/RC0YQ6VEvf — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 #StaySafe (@CyrilRamaphosa) July 13, 2020

Zinzi Mandela, 2015 yılında Danimarka'ya gönderilmiş ve Güney Afrika'nın Liberya Monrovia'daki misyon başkanı olarak atanmıştı.



Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Bakanı Naledi Pandor, "Zindzi sadece mücadele kahramanımızın kızı olarak değil, kendi başına bir mücadele kahramanı olarak hatırlanacak” dedi.

APARTHEİD REJİMİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ



BBC’den Vumani Mkhize, Zindzi Mandela’nın apartheid karşıtı mücadelenin zirvesinde büyüdüğünü ve babası Robben Adası'nda hapsedildiğinde,kız kardeşi Zenani ve annesi Winnie ile birlikte apartheid rejimi tarafından yıllarca tehdit edildiğini aktardı.



Bununla birlikte, Zindzi Mandela, Şubat 1985’te gerçekleştirilen halka açık bir toplantıda, o zamanki devlet başkanı PW Botha'nın Nelson Mandela’nın hapishaneden şartlı tahliye talebini reddettiğini okuyan aile üyesiydi.



Diğer taraftan şu anda Nelson Mandela'nın altı çocuğundan sadece ikisi hala hayatta: Zindzi'nin kız kardeşi Zenani Dlamini; ve ilk evliliğinden Evelyn Mase'ye kızı olan Pumla Makaziwe Mandela.

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