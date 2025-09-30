Nelson Mandela'nın torunundan Türkiye'ye teşekkür

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Küresel Sumud Filosu'na insani yardım desteğinde bulunan "Türk halkına, Türk hükümetine ve TİKA'ya içten teşekkür ettiğini" belirtti.



TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk gemisinin, bu sabah çok ihtiyaç duyulan insani yardım ve acil yardım malzemelerini limana ulaştırdığını hatırlatan Mandela, "Bu insani ve hayırsever katkıyı memnuniyetle karşılıyoruz ve başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.



Mandela, Küresel Sumud Filosu’nun ablukayı kırmak, kuşatmayı sona erdirmek, açlık ve acı çeken Gazze halkına ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırmak ve soykırımı durdurmak için kararlı adımlarla ilerlediğini kaydederek, "Gazze halkına mesajımız açık ve nettir: İnsani yardım ulaştıracağız ve soykırımı durduracağız. Dünya çapında milyonlarca insanın sesi, Filistin ve özellikle Gazze halkıyla dayanışma içinde yankılanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Küresel Sumud Filosu'nun önemine değinen Mandela, soykırımın durdurulması çağrısında bulundu.

