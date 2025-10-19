Neo-Nazi dövüş kulüpleri, Batılı istihbarat servislerinin radarında

Batılı istihbarat kurumları, “neo-faşist dövüş kulüpleri” olarak bilinen ve dünya çapında neo-Nazizmin yeni merkezi haline gelen yapılanmaları ciddi bir güvenlik tehdidi olarak izlemeye aldı.



“Active Club” adıyla bilinen bu gruplar, karma dövüş sanatlarını faşist propaganda aracı olarak kullanan aşırı sağcı ağlar şeklinde faaliyet gösteriyor. Adolf Hitler’in ideolojisinden esinlenen bu yapılar, ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Latin Amerika’ya kadar uzanan geniş bir uluslararası ağ kurmuş durumda.

BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİRİYORLAR

Kanada istihbarat servisi CSIS’in gizli raporlarına göre, bu kulüplerin üyeleri sık sık ülkeler arası seyahat ederek bağlantılarını güçlendiriyor, ortak eğitim kampları düzenliyor ve Telegram gibi platformlarda örgütleniyor. 2024’te Kanada’daki “Nationalist-13” adlı grup, ABD’nin Illinois ve Wisconsin eyaletlerinden gelen üyelerin katıldığı bir buluşmanın videosunu paylaşmıştı.



Uzmanlara göre bu gruplar, ideoloji, taktik ve görsel propaganda biçimlerini birbirleriyle paylaşarak on yıllardır görülmemiş ölçekte uluslararası bir neo-Nazi hareketi inşa ediyor.



Araştırmacı Peter Smith, bu ağların yalnızca kendi ülkelerinde değil, sınır ötesi ortaklıklar yoluyla da tehlike oluşturduğunu belirterek, “Kendilerini ülkelerini ‘geri almak’ isteyen uluslararası bir beyaz üstünlükçü hareketin parçası olarak görüyorlar” dedi.

AŞIRI SAĞ TERÖR ÖRGÜTLERİ DE BENZER BİÇİMDE ÖRGÜTLENİYOR

Geçmişte “Atomwaffen Division” ve “The Base” gibi aşırı sağ terör örgütlerinin de benzer biçimde küresel bağlantılar kurduğu biliniyor.

Şimdi ise “Active Club” yapılanmaları, dövüş sporlarını ve çevrim içi propagandayı kullanarak bu çizgiyi daha organize ve yaygın hale getiriyor.