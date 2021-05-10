Nepal, Hindistan gibi olur mu? Vaka sayısı geçen aya göre 57 kat arttı

Geçtiğimiz ay Covid-19 felaketi yaşayan, günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da vaka sayıları geçtiğimiz iki gün boyunca nispeten azalırken ülkenin doğusundaki Nepal corona virüsün yeni dalgasıyla baş başa kaldı.



Covid-19 vakalarında bir gün içerisinde rekor artış görülen ülkede, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, hastanelerin dolu olduğunu ve Covid-19 hastaları ile dolup taştığı belirtildi.

Özellikle ülkenin Hindistan sınırına yakın güney kasabalarının, tedaviye ihtiyaç duyan insan sayısının gittikçe arttığı ve hastanelerin gelen kişilerle baş edemediğinin altı çizildi.

VAKALARIN YÜZDE 22'Sİ SON BİR AYDA

Independent’ın haberinde geçtiğimiz haftalarda neredeyse her gün vaka rekoru kıran ve 22 milyon 662 bin 575 toplam vaka sayısına, 246 bin 166 can kaybının görüldüğü Hindistan’ın yaşadıklarına benzer durumların görüldüğü ve ülkenin "insan felaketiyle" karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Salgının başladığı günden bu yana yaklaşık 360 bin corona virüs vakasının görüldüğü 29 milyonluk Nepal’de, bu vakaların yüzde 22’sinin (79 bin 885 vaka) son dört haftada kaydedildiği belirtildi.

Geçen aya göre 57 kat daha fazla vakanın görüldüğü ülkede 7 Mayıs günü rekor kırılarak 9 bin 23 vaka kaydedildi.

‘HİNDİSTAN’DAKİ DALGALANMAYI ÖNLEYEMEZSEK NEPAL DE ÖYLE OLACAK’

Nepal Kızıl Haç Başkanı Dr. Netra Prasad Timsina konuyla ilgili, “Şu anda Hindistan'da olan ve her dakika daha fazla cana mal olan bu son Covid dalgalanmasını önleyemezsek, Nepal'in geleceği de oraya benzeyecek” derken, “Artan tıbbi tedavi ile şu anda Nepal genelinde hayat kurtarmak için her türlü çaba gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

Nepal’de halihazırda nüfusun yalnızca yüzde biri iki doz Covid-19 aşısı olurken, bunun endişe yarattığının altı çizildi.

TESTLERİN YÜZDE 44'Ü POZİTİF

Hükümet yetkilileri, Nepal genelinde testlerin yüzde 44'ünün geçen hafta sonu pozitif sonuçlar verdiğini söylerken binlerce enfeksiyonun da teşhis edilmediği belirtildi.

Hükümet, "Virüs ülke genelinde kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ederse, kitlesel ölümlere dair ciddi korkular var" uyarısında bulundu.