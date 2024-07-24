Nepal'de bir uçak kalkış sırasında düştü: 18 cansız bedene ulaşıldı, pilot kurtuldu

Yerel basının aktardığına göre Nepal'in başkenti Katmandu'da içinde 19 kişi bulunan küçük uçak kalkış sırasında düştü. Uçağın alev aldığı bildirilirken,18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Kazada yalnızca pilotun kurtulduğu duyuruldu.

Nepal'de bir uçak kalkış sırasında düştü: 18 cansız bedene ulaşıldı, pilot kurtuldu

'in başkenti Katmandu'da bu sabah bir küçük uçak, kalkış sırasında düştü.

18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı,pilotun ise kurtulduğu açıklandı.

Kathmandu Post gazetesinin bir havaalanı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, uçakta 19 kişi vardı.

Gazete, Saurya Havayolları uçağının yerel saatle 11:00 sıralarında düştüğünü, polis ve itfaiyecilerin kurtarma çalışmalarına başladığını belirtti.

Gazete, havaalanı sözcüsü Premnath Thakur'a dayandırdığı haberinde, “Uçakta mürettebat dahil 19 kişi bulunuyordu” dedi.

Haber portalı Khabarhub ise uçağın alev aldığını ve “önemli bir duman bulutu yaydığını” bildirdi.

Uçak, Himalaya Cumhuriyeti'nde önemli bir turizm merkezi olan Pokhara'ya gidiyordu.

Nepal'de bir uçak kalkış sırasında düştü: 18 cansız bedene ulaşıldı, pilot kurtuldu - 1

GÜVENLİK SORUNLARI YAŞANIYOR

İnternet sitesine göre Saurya Havayolları, sadece Bombardier CRJ 200 jetlerini uçuruyor.

'in hava endüstrisi son yıllarda patlama yaşadı ve ulaşılması zor bölgeler arasında mal ve insan taşımanın yanı sıra yabancı trekkingciler ve dağcıları da taşıdı.

Ancak yetersiz eğitim ve bakım nedeniyle güvenlik konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Avrupa Birliği, güvenlik endişeleri nedeniyle tüm Nepalli taşıyıcıları hava sahasından men etti.

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