Nepal'de bir uçak kalkış sırasında düştü: 18 cansız bedene ulaşıldı, pilot kurtuldu

Nepal'in başkenti Katmandu'da bu sabah bir küçük uçak, kalkış sırasında düştü.

18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı,pilotun ise kurtulduğu açıklandı.

Kathmandu Post gazetesinin bir havaalanı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, uçakta 19 kişi vardı.

Gazete, Saurya Havayolları uçağının yerel saatle 11:00 sıralarında düştüğünü, polis ve itfaiyecilerin kurtarma çalışmalarına başladığını belirtti.



Gazete, havaalanı sözcüsü Premnath Thakur'a dayandırdığı haberinde, “Uçakta mürettebat dahil 19 kişi bulunuyordu” dedi.



Haber portalı Khabarhub ise uçağın alev aldığını ve “önemli bir duman bulutu yaydığını” bildirdi.



Uçak, Himalaya Cumhuriyeti'nde önemli bir turizm merkezi olan Pokhara'ya gidiyordu.

