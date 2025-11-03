Nepal'de dağcıların üzerine çığ düştü: 3 ölü, 8 kayıp

Uzunluğu 5.630 metreye kadar uzanan Yalung Ri Himal Dağı, dağcılık sporuyla ilgilenen sporcuların uğrak noktalarından biri.

Bir tane uluslararası sporcunun da yer aldığı 15 kişilik kafile, yine Yalung Ri Himal'e tırmanmak üzere Nepal'e ulaşmıştı.

Ancak kafilenin yolculuğu felaketle sonuçlandı. Nepal polisinin yaptığı bilgilendirmeye göre dağcıların üzerine çığ düştü.

Doğal afetin sonucunda 3 sporcu hayatını kaybederken, 8 kişi de kayboldu. 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, arama kurtarma görevlilerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Kayıp ve ölü sporcuların kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

