Nepal'de eski rapçi başbakan adayı oldu

Nepal'de Mart ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde iki popüler lider yeni bir ittifak kurdu. Bu ittifak, ülke siyasetine otuz yılı aşkın süredir hakim olan eski partilere meydan okuyacak.

Popüler bir yetkili olan ve rapçi iken Katmandu Belediye Başkanlığına yükselen Balendra Shah, namı diğer Balen, parti yetkililerinin açıklamasına göre, eski bir televizyon sunucusu ve siyasetçi olan Rabi Lamichhane liderliğindeki Rastriya Swatantra Partisi'ne (RSP) katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre, 5 Mart seçimlerinin kazanılması halinde 35 yaşındaki Balen'in başbakan olacağı, Lamichhane'nin ise parti başkanı olarak kalacağı belirtildi.

Her iki lider de, Eylül ayında yolsuzluğa karşı düzenlenen ve 77 kişinin ölümüne yol açan, Başbakan KP Sharma Oli'nin istifasına neden olan "Z Kuşağı" önderliğindeki protestolar sırasında dile getirilen talepleri ele alacaklarına söz verdiler.